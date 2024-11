Recuerdos de la DANA: la historia del bazar que salvó 47 vidas durante la noche del 29 de noviembre

Una de las imágenes más emotivas que está dejando la DANA es la de los rescatadores volviendo al lugar donde actuaron. Es el caso de un grupo de guardias civiles que han regresado a un bazar de Carlet (Valencia) donde la noche del 29 de noviembre rescataron a 47 personas.

Acudieron al municipio por múltiples avisos, pero llegar hasta el local fue especialmente complicado, como ha reconocido la agente Laura Mora: "Había colapsado una fábrica de muebles que tenemos aquí al lado y era imposible el escape por esta zona". De hecho, a su compañero Raúl Climent casi lo arrastra la corriente: "El agua me arrastró y estaban los compañeros que fueron los que me pudieron sacar".

Agarrados a una línea de vida, lograron ir metiendo a la gente en el local de Santiago Zu, propietario del bazar donde se produjo el rescate, y que no dudó en ayudar a la Guardia Civil: "Lo primero era salvar a la gente de fuera. Yo también salí a ayudar a que entrara la gente". Una vez dentro, colocaron sacos de arena en la puerta para que el agua no entrase en el establecimiento. Una medida con la que no estaban del todo seguros, ha afirmado Climent: "Si la riada abre esa puerta, estábamos todos inundados".

Amparo Amat, una de las personas rescatadas entró con su marido y sus dos perros a la tienda. Días más tarde, y después de que haya pasado el temporal, recuerda emocionada que Zu "se portó muy bien. Nos ofreció de todo, agua, café, galletas y toallas para que la gente se pudiese secar", y sobre todo un lugar donde resguardarse de la lluvia.