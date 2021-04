Continúa el dispositivo de búsqueda de las dos niñas desaparecidas en Tenerife, Anna y Olivia, de 1 y 6 años, que estaban con su padre y cuyo paradero es una incógnita desde el pasado martes.

En este sentido, en las últimas horas han aparecido nuevos indicios para las autoridades, hasta el punto de que un juzgado de instrucción ya ha abierto diligencias para investigar un posible secuestro parental. Aun así, todavía se cuentan con muy pocos datos: el último hallazgo fue un silla infantil de retención en vehículos flotando en el mar.

La Guardia Civil también ha encontrado la embarcación en la que el progenitor se desplazó. Sin embargo, las cámaras de seguridad no muestran al padre con las niñas: según las imágenes de la Marina, este hombre llegó solo en su vehículo hasta el muelle del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el último lugar donde fue visto, con dos bolsas pesadas.

Las cámaras de seguridad registraron su entrada a las 21:30 horas del martes pasado (supuestamente, debía devolver sus hijas a la madre a las 21:00 horas). En ese momento no se ve a las niñas. Descarga las mencionadas bolsas del coche, que aún sigue en la zona precintado por la Guardia Civil, las guarda en la lancha y se va a los 20 minutos. "En el primer contacto visual sólo lo vemos a él y una serie de bolsas que va descargando del coche, llevándolas a su embarcación. Pero no apreciamos nada de las dos niñas", apunta Enrique Alonso, capitán del Puerto de Marina de Santa Cruz de Tenerife.

Una hora y 40 minutos más tarde, a las 23:30 horas, vuelve para cargar la batería de su móvil. "Sale a comprar un cargador para el móvil porque no tenía batería. Lo deja cargando y luego vuelve a salir a las 12:30 horas, y ya no vuelve a regresar", detalla Alonso. Durante esas horas llama a su exmujer y le dice que no va a volver a ver más ni a sus hijas ni a él. "La segunda vez que va a salir el guardia civil lo nota nervioso, como con ganas de salir otra vez. Incluso le dice que cómo va a salir, que lo van a multar por la hora que es, porque había superado el toque de queda", concluye el capitán del Puerto.

La lancha, a dos km de la costa y sin rastro del padre

A pesar de que el muelle del Puerto de Santa Cruz se ha convertido en el punto de referencia para la investigación, las autoridades investigan ahora una nueva ruta. Tomás Antonio Jimeno, padre de las niñas, llegó con su lancha al Puertito de Güimar, donde se encontró con unos amigos. Y es ahí donde no se sabe más de él: la embarcación aparece horas después abandonada, a la deriva, a casi dos kilómetros de la costa.

La Guardia Civil busca prosigue su búsqueda en el mar cercano al área comprendida entre Güímar y Punta de Anaga. La madre se quejó ya en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero entonces no quiso poner una denuncia. Asimismo, la justicia ha abierto una nueva investigación a raíz de su testimonio, ya que esta ha denunciado que el sospechoso le dijo que no volvería a ver a sus hijas.