Raquel Sanz se despide de su marido Víctor Barrio: "Se ha ido mi vida, no tengo fuerzas"

"Gracias a todos. No puedo contestaros, no tengo palabras. Se ha ido mi vida, no tengo fuerzas, pero sí mucho agradecimiento. Gracias Sepúlveda. Nuestra Sepúlveda. Tuya y mía. Estoy segura de que donde estás tienes una vista privilegiada. Siempre soñamos con la portada de la Puerta Grande de Las Ventas. No pudo ser. Injusta vida. La que se me ha ido contigo", ese es el mensaje con el que Raquel Sanz se ha despedido de su marido, el torero Víctor Barrio, en las redes sociales.

Además, también ha querido reproducir los siguientes versos: "Cómo me gustaría creer que hay una gloria para todo aquel que pierde la vida en las astas de los toros. Si no es así, descansa en paz allá donde estés, que nosotros los poetas nos encargaremos de hacerte inmortal".

Tras la muerte de su marido, en las redes también se han podido leer mensajes ofensivos hacia Víctor Barrio, que han provocado una gran polémica. Raquel no ha querido pronunciarse directamente a través de las redes, aunque sí ha retuiteado algunos mensajes condenando estas ofensas.

Sin embargo, en una entrevista en 'El Mundo', sí ha querido responder a estos mensajes, afirmando que para ella "son seres, pero no humanos". "Pobrecitos, que de un semejante piensen eso. Y que además me los mandan a mí para que lo lea yo. ¿Te sientes mejor? Qué mala víbora... A mí lo que me duele es que no voy a volver a ver a Víctor en mi vida", añade en la entrevista, donde también ha recordado que "la ley está para cumplirla".