Según algunos de los testimonios recogidos por The New York Times aquel 28 de junio de 1969, Stormé DeLarverie fue la persona que inició los disturbios. Nacida en Nueva Orleáns en 1920 de madre afrodescendiente y padre blanco, DeLarverie fue una lesbiana butch que acabó siendo uno de los iconos más reconocidos de colectivo, hasta el punto de llegar a actuar en los escenarios de espacios tan reconocidos de la escena neoyorquina como el Teatro Apollo o el City Music Hall. Se ganó la vida como cantante, guardaespaldas, portera de discoteca e integrante de las patrullas callejeras de la zona, llegando a ser conocida como 'la guardiana de las lesbianas de Village' o 'la Rosa Parks de la comunidad gay'.

DeLarverie fue una artista drag de las más reconocidas de la época, como única imitadora femenina de Jewel Box Revue, una compañía itinerante de artistas nacida a finales de los años 30 que la revista GQ llegó a considerar la "única compañía drag de la época racialmente integrada". DeLarverie llegó a ser retratada por una de las fotógrafas más reconocidas de Estados Unidos, Diane Arbus, con un traje de tres piezas propio entonces únicamente del hombre; en la actualidad, también se reconoce su influencia en la moda femenina que no quiso seguir los patrones de género antes de que surgieran los estilos unisex.

Años después de la rebelión, DeLarverie hizo hincapié en que lo de Stonewall Inn no fueron un simple "motín" o una serie de "disturbios": "Fue una rebelión. Fue todo un levantamiento, una desobediencia por los derechos civiles. No fue un maldito motín". Durante sus últimos años, DeLarverie sufrió demencia; falleció a los 93 años en 2014 de un ataque al corazón, mientras dormía, en la residencia de Brooklyn en la que pasó el final de su vida.

Nacida en Elizabeth (Nueva Jersey), Marsha P. Johnson fue la quinta de siete hijos. Después de graduarse, en 1963, ingresó en la Marina estadounidense por un corto periodo de tiempo, pero se mudó a mediados de los años 60 a Nueva York, donde quiso encontrarse a sí misma. Allí, en el barrio de Greenwich Village, recurrió a la prostitución para sobrevivir, pero rápidamente se convirtió en una de las principales activistas drags de la ciudad, si bien nunca se identificar con el término transgénero. En una ocasión, un juez le preguntó qué significaba la P. de su nombre: "Pay it no mind" ("No le hagas caso"), respondió. Esta frase se convirtió en uno de sus grandes distintivos.

"Yo no era nadie. Era nadie en la Ciudad de los Don Nadies, hasta que me convertí en drag queen", llegó a decir también. Desde Nueva York mantuvo la relación con su familia, al tiempo que trataba de ayudar a los jóvenes de la comunidad LGTBIQ+, llegando a ser considerada como 'la madre drag'. Algunos testigos del levantamiento de Stonewall Inn la recuerdan como una de las primeras instigadoras de la rebelión y aunque no se puede confirmar, sí se convirtió en una de las grandes activistas por los derechos de la comunidad de su tiempo. Junto a otra activista, Sylvia Rivera, fundó la Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR) —Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria—, con el fin de ayudar a los jóvenes LGTBIQ+ sin hogar.

El 6 de julio de 1992, cuando tenía sólo 46 años el cadáver de Marsha P. Johnson apareció en el río Hudson, frente a los muelles del West Village. La Policía aseguró que se había quitado la vida, y aunque tenía problemas de salud mental, todo su entorno asegura que nunca había tenido pensamientos suicidas. Johnson había desaparecido dos días antes. Según el testimonio de uno de sus amigos, el también activista gay Randolfe Wicker, el cuerpo de Johnson tenía "un agujero en la cabeza". Según Advocate, se manejaron muchas teorías: una posible caída accidental al río estando bajo los efectos de alguna droga; un enfrentamiento con ladrones...

En 1997, años después de su muerte, otro miembro de la comunidad, Bennie Toney, aseguró que había visto a Marsha P. Johnson discutiendo con un vecino, de nombre Michael, quien la estaba insultando y a quien más tarde se le vio alardeando en un bar de haber "matado a una drag queen". Aunque Toney fue a denunciar, aparentemente la Policía no siguió la pista. Existe también otra teoría que apunta a que fueron las propias autoridades de Nueva York las que están detrás de la muerte de la activista. En 2002, la Policía cambió la causa de la muerte de Johnson, de 'suicidio' a 'indeterminada' y en la actualidad, la muerte de Marsha P. Johnson no tiene explicación. La historia de esta activista está recogida en el documental 'The death and life of Marsha P. Johnson', en Netflix.

Miss Major Griffin-Gracy (1946-)