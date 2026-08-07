¿Por qué salen canas? Todo lo que no te contaron sobre este importante cambio en el cabello

Una de las preguntas más comunes es si el estrés emocional puede hacer que el cabello se vuelva blanco. Te contamos todos los factores que influyen en la aparición de las canas.

Una simple consulta a los peluqueros basta para saber que las canas son unas de las mayores preocupaciones de las españolas a nivel estético. Aunque últimamente dejarse las canas, no teñirse y lucir melena blanca se ha puesto de moda, esta tendencia sigue siendo minoritaria.

Aún se asocian las canas al envejecimiento, y es que este es uno de los factores que más influyen en su aparición, pero no es el único.

¿Qué hace que salgan canas y cómo se produce este fenómeno? El cambio del color natural del pelo genera curiosidad y dudas. En este artículo exploramos las principales razones detrás de la aparición de las canas, los factores genéticos que pueden influir, así como los hábitos que las aceleran.

¿Qué son las canas?

Lo primero es saber qué son las canas exactamente. Por ejemplo: ¿son pelos que nacen blancos o que se van decolorando? La melanina es lo que aporta color al cabello, es un pigmento producido por células unas especializadas llamadas melanocitos. Estas células se encuentran en los folículos capilares y son responsables de los tonos oscuros, rubios, castaños y rojizos.

Con el paso del tiempo, los melanocitos reducen o cesan su producción de melanina, dando lugar a cabellos sin pigmento, que vemos blancos o grises. Es decir, las canas son el resultado de la pérdida de pigmentación en el cabello. Este proceso que depende de múltiples factores: la genética, el envejecimiento y ciertos hábitos o condiciones de salud como deficiencias vitamínicas.

¿Por qué salen las canas?

Como hemos adelantado, la aparición de canas es multifactorial. Hay algunos elementos que son los que más determinan su presencia, y son los siguientes:

1. Envejecimiento: con el paso de los años, las células responsables de producir melanina comienzan a acumular desechos metabólicos, como radicales libres, lo que genera estrés oxidativo. Este deterioro afecta su capacidad para sintetizar pigmento, lo que lleva a la aparición progresiva de cabellos blancos o grises.

2. Influencia genética: se dice que lo de las canas viene de familia, y es verdad. La genética tiene un peso fundamental en la aparición de las canas, especialmente si en tu familia hay personas que comenzaron a tener canas a una edad temprana. La razón es que los genes determinan cómo y cuándo los melanocitos comienzan a perder su funcionalidad.

3. El estrés oxidativo: en cuanto a otros factores que influyen en la aparición de canas hay que destacar el estrés oxidativo, causado por un exceso de radicales libres. Este estrés crece debido a la contaminación, la exposición al sol, una dieta poco saludable y hábitos como fumar o beber alcohol.

4. El estrés emocional crónico: además, se ha demostrado que el estrés emocional puede hacer que el cabello se vuelva blanco. Según un estudio publicado en la revista Nature, el estrés activa los nervios del sistema nervioso simpático, liberando norepinefrina. Esta sustancia provoca la activación excesiva de las células madre de melanocitos en los folículos pilosos, agotando su reserva y disminuyendo la producción de la melanina que aporta el pigmento al cabello. Como resultado, el cabello pierde su color y se vuelve gris o blanco.

5. Condiciones médicas que aceleran las canas: aunque cueste creerlo, algunos problemas de salud como el hipotiroidismo o los desequilibrios hormonales pueden acelerar el proceso de aparición de las canas.

Además, el déficit en vitaminas esenciales, sobre todo la vitamina B12, puede contribuir a la aparición prematura de cabellos blancos. Esta vitamina es clave para la salud capilar, ya que participa en la producción de melanina y en el mantenimiento de los folículos pilosos.

También es posible que las personas con antecedentes de vitíligo o determinados trastornos autoinmunes tengan un mayor riesgo de desarrollar canas a edades tempranas.

6. Por último, hay que destacar que fumar afecta directamente al cabello. Las toxinas del tabaco generan radicales libres que dañan las células, incluidas las responsables de la pigmentación capilar.

Cómo cuidar el cabello canoso

Si eliges no teñir las canas, es importante que sepas cómo cuidarlas bien porque el cabello sin pigmento tiende a ser más seco y frágil.

Para mantener una melena saludable y con un aspecto brillante debes centrarte en mantener una hidratación adecuada. Puedes utilizar productos específicos como acondicionadores y mascarillas hidratantes.

Además, existen champús matizadores que ayudan a neutralizar los tonos amarillentos que pueden aparecer debido a la exposición al sol, el agua dura o la contaminación.

Por último, la protección contra los rayos UV es esencial ya que los cabellos canosos, al no tener melanina, están más expuestos al daño solar. Usa sombreros o productos capilares con filtros solares, especialmente si pasarás tiempo al aire libre.

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