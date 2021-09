Tras 48 horas de infarto, con lluvias torrenciales, una bajada súbita de las temperaturas y varios puntos de España anegados por el agua, al ver los destrozos que deja atrás esta DANA cabe una única pregunta: ¿es posible reclamarlo al seguro?

La respuesta es sí. Pero siguiendo unos pasos concretos y cumpliendo una serie de requisitos.

¿Dónde puedes reclamar los daños provocados por una tormenta, inundación o granizo? En España es el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, el que se encarga, entre otras cosas, de la Cobertura de Riesgos Extraordinarios.

Eso sí, el Consorcio sólo responde si el afectado tiene previamente un seguro contratado.

¿Qué cubre?

Así, y según detalla en su web, el organismo asume la cobertura de "inundaciones extraordinarias", entendiendo por inundación como "el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo; por aguas procedentes de lagos con salida natural, de rías o ríos, o de cursos naturales de agua en superficie cuando se desborden de sus cauces normales".

No obstante, el CSS no da cobertura a los daños por granizo, nieve, lluvia caída directamente sobre el riesgo asegurado o los daños por rachas de viento no superiores a los 120 Km/h.

En estos casos excluidos por el Consorcio, el afectado tendrá que acudir a su seguro en la modalidad de todo riesgo, apuntan desde la OCU. Las aseguradoras sí suelen cubrir los daños por granizo expresamente o como impacto así como la rotura de las lunas del vehículo por esta casa.

Con respecto a los daños en el hogar, la OCU recuerda que hay algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza que sí están cubiertos por el seguro cuando, aunque no alcancen la magnitud de riesgo extraordinario, superan una cierta intensidad.

Pasos a seguir

Si el temporal o una tormenta ha causado daños, el consumidor debe revisar las condiciones de su seguro y reclamar por las siguientes vías:

- Si el siniestro es claramente extraordinario, comunícalo inmediatamente al Consorcio: puedes hacerlo en www.consorseguros.es o en los teléfonos 900 22 26 65 y 952 36 70 42.

- Si no está claro, comunícalo tanto a tu aseguradora como al Consorcio.

Desde la OCU señalan que es importante recopilar todas las pruebas que puedas para demostrar el origen y consecuencias del daño (desde informes de agencias u observatorios meteorológicos, fotos, informes de emergencias, policía, protección civil, bomberos...) y, si es posible, buscar testigos.