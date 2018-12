El PSOE de La Rioja expulsa una militante que culpó a Marta del Castillo de su propio asesinato

Los socialistas piden a Antonio del Castillo -padre de Marta- disculpas por la opinión particular que "en nada se corresponde con la opinión del PSOE, que no compartimos y que también denunciamos", han indicado a través de una nota de prensa.

El mensaje de la militante era el siguiente: "Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen".