Tras dos días festivos, será este miércoles cuando de verdad las farmacias van a empezar a vender los test rápidos para detectar anticuerpos COVID-19, y ante esto, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) advierte: "No sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección".

Son los últimos en sumarse a quienes piden mucha prudencia y no confiarse. Subrayan que "no son fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos" por lo que han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren la no aprobación de estos test".

"La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que, independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", ha informado esta sociedad en el comunicado.

"Una mala interpretación" de las pruebas de detección rápida puede favorecer que se asuman conductas de riesgo

La SEIMC también ha dicho sentirse "enormemente preocupada " ya que una "mala interpretación" de las pruebas de detección rápida puede favorecer que se asuman conductas de riesgo, que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente de cara a las fiestas navideñas.

Illa: "Los test no son un pasaporte

Ya este lunes, el propio ministro Salvador Illa pidió prudencia ante los test de autodiagnóstico: "Los test ni son un pasaporte de seguridad absoluto ni son una garantía, son una foto de un momento determinado. No nos exime de tomar las medidas de seguridad".

Así funcionan

En apenas diez minutos y con un simple pinchazo en el dedo, con estos test se podrá detectar qué pacientes cuentan con anticuerpos contra el coronavirus con un test que cuenta con un 90% de eficacia. De momento solo se pueden conseguir con receta médica y cada establecimiento dispondrá de dos unidades por día, a un precio de 25 euros cada una.

Sanidad ha advertido de que si se hace un test en casa, necesita confirmación de un centro de salud. "Vamos a trabajar en protocolizar estos test de autodiagnostico", aseguran.

Lo lógico es que el Colegio Farmacéutico nos dé una explicación, no solo que un representante nos diga que ya los tiene y ya

Aunque la distribución a nivel nacional dé inicio, ni todas las farmacias han sido informadas, ni están dispuestas a solicitarlos. Es el caso de la Farmacia Ugarte Arana, un local céntrico de Bilbao: "No vamos a pedirlos. Nos ha contactado un representante diciendo que ya los tenía. Lo lógico es que el Colegio Farmacéutico nos dé una explicación, no solo que un representante nos diga que ya los tiene y ya", explican en conversación con laSexta.

Según apunta a laSexta Francisco Javier Encinas, de la Farmacia de Curtidores en Madrid, desde este lunes los proveedores tienen la autorización para comercializar estas pruebas, pero aún no disponen de ellas. "Los tenemos ya pedidos y llegarán el miércoles. Están restringidos a dos por establecimiento y por día, van a estar llegando a cuentagotas. Hay 500.000 test para repartir por 22.000 farmacias", explica Encinas.

Los expertos en salud pública critican la estrategia

Los expertos en Salud Pública también advierten: estos test por sí mismos no son una panacea, sino que hace falta una estrategia coordinada por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas, con suficiente información a la ciudadanía para que funcione.

Para José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), "estos test de anticuerpos si son positivos indican que tenemos anticuerpos frente al virus, pero no nos dicen si son recientes y tendríamos que confirmar con PCR si es una infección reciente y activa para evitar contagios", ha dicho el experto en 'ARV'.

Además, ha advertido sobre la posibilidad de que estos test arrojen resultados no concluyentes: "En los casos en que salgan falsos negativos, podemos no hacer la previsión suficiente para no contagiar a los demás".

Más crítico con esta estrategia ha sido el Doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard, Elvis García: "Hacer test es positivo en general, pero si es una estrategia coordinada por el Gobierno, no solamente dejar test ahí para quien los quiera comprar. Solo ayuda a generar disparidades entre quienes pueden comprarlos y quienes no".

No solo eso, sino que los test de anticuerpos podrían no ser tan efectivos para controlar la pandemia: "En sí al test de anticuerpos no le veo demasiado valor, para lo que necesitamos hoy en día. Te da la seroprevalencia, pero no te dice si estás infectado. No le veo la utilidad ni lanzaría las campanas al vuelo".