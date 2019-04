Prisión para dos infantes de Marina por agredir sexualmente a un soldado novato como parte de "una broma"

Dos infantes de Marina han sido condenados en Cádiz a dos años de prisión y otros tres a seis meses por haber agredido sexualmente a un soldado novato, según ha recogido 'Diario de Cádiz'.

Los hechos tuvieron lugar en 2010 durante unas maniobras a bordo del buque Castilla. El joven, que en el momento tenía 19 años, fue acorralado por cinco compañeros, inmovilizado en una mesa y penetrado analmente con el cuello de una botella de plástico de litro y medio.

Esa noche un cabo del buque encontró al soldado llorando y le pidió que le contase lo sucedido. Éste a su vez narró los hechos a sus superiores e impusieron a los implicados 15 días de arresto a modo de sanción.

No obstante, los acusados aseguraron durante la celebración de la vista oral que no se trató de una agresión sino de "una broma" y que utilizaron la botella para golpearle no para introducirla.

Inicialmente el joven no quería denunciar pero, tras hablar con sus superiores y ver que el hecho había trascendido al resto del grupo decidió acudir a la Justicia.

Además de la condena la Audiencia Provincial de Cádiz ha establecido que los cinco infantes de Marina deberán abonar 20.000 euros en total a la víctima a modo de indemnización.