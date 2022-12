Estas fechas, una escena común es la de grupos bebiendo en la barra del bar o en casi cualquier reunión. Sin embargo, las personas que no beben alcohol se enfrentan a la presión social. Son abstemios en un mundo en el que el alcohol ocupa un lugar esencial.

Jacarandá Serrano, fundadora del proyecto abstemio 'No me des la lata', señala al respecto que se ha conferido al alcohol "un poder organizativo de la vida en sociedad, donde es un premio, la válvula de escape emocional y el principal vehículo de socialización".

La incitación a su consumo es normal en nuestra sociedad. "La expresión en nuestro lenguaje habitual es "Vamos a tomar unas cañas", cuando vamos a compartir socialmente, lo que indica que está totalmente normalizado", destaca al respecto la psicóloga Elena Daprá.

Por su parte, los que no beben muchas veces se enfrentan al juicio de los demás. "Te llaman 'soso'", señala una joven, mientras que otra indica que te ven como "a un bicho raro". "Te dicen que eres un muermo, un aburrido, que cómo puedes no beber si se lo está pasando todo el mundo bien, que no pasa nada...", expresa un joven. "Nos dicen que somos unos frikis, unos moralistas que nos creemos superiores", critica, por su parte, Jacarandá Serrano.

Y para estas fechas, donde el alcoholes más protagonista, Daprá defiende "que no beba quien no quiere beber". "Da igual la persona que tengas al lado. Lo que importa es la relación que tú tienes, pero no hagas algo q no quieres hacer", afirma. Y es que hay muchas formas de divertirse.