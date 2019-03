Presentan 200.000 firmas para exigir el tratamiento contra la Hepatitis C

LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C CREEN QUE EL GOBIERNO LES "VENDE HUMO"

Los afectados por la Hepatitis C siguen su lucha, esta vez ante el Congreso. Han entregado 200.000 firmas para pedir tratamientos para todos. Sanidad ha garantizado nuevos fármacos a 52.000 enfermos. Pero ellos no se fían y exigen que sea el Gobierno el que aporte los 727 millones de euros que ha prometido y no las comunidades autónomas.