Un premio Nobel pierde varios títulos honorarios por opiniones racistas y homófobas

El estadounidense James Watson, ganador de un premio Nobel por co-descubrir la estructura del ADN junto a Francis Crick en la década de los 50, ha sido despojado de sus títulos honoríficos tras haber protagonizado varios comentarios racistas, según confirma la CNN.

Ya en 2007 Watson perdió su puesto en el laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, donde daba clase, por varios comentarios contra la comunidad negra.

"Todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia es igual que la nuestra, cuando todas las pruebas dicen que no es así realmente. Las personas que tienen que tratar con empleados negros saben que no es cierto", comentó en una entrevista a The Sunday Times en esa época.

No obstante, ha sido ahora cuando el laboratorio Cold Spring Harbor le ha revocado los títulos honorarios de rector emérito, profesor emérito Oliver R. Grace y el de miembro honorario después de que volviera a verter comentarios racistas y homófobos en el documental 'American Masters: Decoding Watson', publicado el pasado 2 de enero.