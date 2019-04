La Policía Nacional da por finalizada la búsqueda de Marta del Castillo en Camas

La Policía Nacional ha comunicado al padre de Marta del Castillo, asesinada en enero de 2009 por Miguel Carcaño, que da por finalizada la búsqueda iniciada a principios de año en la escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas y Sevilla, según han informado fuentes policiales.

El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha confirmado que ha sido esta misma mañana cuando se ha reunido en Sevilla con el jefe superior de la Policía en Andalucía Occidental, Francisco Perea; el comisario provincial de Sevilla, Juan Rojo, y el comisario de Policía Judicial, José Martínez de Mandojana, entre otros.

Antonio del Castillo ha explicado que, en esta reunión, la Policía le ha trasladado que, "por ahora", suspende la búsqueda del cuerpo de su hija en la referida escombrera porque "tienen que reorganizar y estudiar" los datos con los que cuentan hasta el momento, aunque la Policía "no sabe si volverá a buscar ni, en su caso, cuándo volverá".

"La Policía tiene unas cosillas por hacer y, en función de ello, seguirá o no buscando" en la escombrera, ha relatado el padre de Marta, quien ha asegurado que va a darle a la Policía un "tiempo prudencial" para que hagan sus pesquisas. "Hay que darle confianza", ha puesto de manifiesto.

No obstante, Antonio del Castillo ha añadido que, "si de aquí al primer trimestre de 2015, la Policía no reinicia la búsqueda, lo haré yo con mis propios medios y con los permisos que sean necesarios". "Todo esto me huele muy mal", ha aseverado el padre de la joven.

Asimismo, Antonio del Castillo ha anunciado que, "según le han dejado entrever", la Policía "va a disolver al grupo de cuatro o cinco personas que estaba dedicado a la investigación" del caso y a la búsqueda del cuerpo, ya que "los van a reubicar y van a separar a sus miembros", algo que "no me pinta nada bien".

En el marco de esta búsqueda, cabe recordar que la Policía halló en la zona restos óseos que hicieron crecer en la familia la esperanza de que correspondieran a Marta, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que no eran los de la joven, ya que, según determinaron los forenses desplazados hasta la zona, la antigüedad de los huesos hallados "hace que sean incompatibles con los de la joven desaparecida".