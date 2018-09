La Policía Nacional detiene a un matrimonio y a una joven en Tenerife por acordar una adopción ilegal

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un matrimonio por su presunta relación con la adopción ilegal de una bebé recién nacida, cuya madre, una joven de 22 años, también ha sido detenida por el mismo delito. Una nota de la Policía informa de que al parecer el matrimonio de 34 y 37 años intentaba adoptar a la niña de forma fraudulenta y explica que fue la joven, de origen colombiano, la que contactó con ellos por Internet y la pareja le pagó los gastos hasta Tenerife, donde dio a luz.

La investigación comenzó cuando se personó una mujer de nacionalidad colombiana en la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna y relató cómo había llegado a la isla de Tenerife para dar a luz a su hija y posteriormente entregarla en adopción a una pareja residente en La Laguna que había conocido por internet.

La mujer contó que se había enterado a los cinco meses de gestación de que estaba embarazada y como no quería tener a su bebé y no podía abortar en su país, buscó para darla en adopción. Contactó a través de Internet con una pareja de Tenerife que se ofreció a pagarle los estudios de la universidad a cambio de su bebé. No aceptó en un primer momento al pensar ella que la estaba vendiendo.

Según el relato policial, la joven acordó realizar la adopción de forma legal a esta pareja, la cual le manifestaron que eran un matrimonio que no tenían hijos y que tenían una posición acomodada para criar a su bebé, por lo que ella aceptó el trasladarse hasta la isla de Tenerife con los gastos pagados por este matrimonio y llegó el 10 de agosto a la isla.

Al llegar la fueron a buscar al aeropuerto y la trasladaron hasta el domicilio del matrimonio, donde se sorprendió de que la mujer simulaba con un cojín colocado en la barriga que se encontraba embarazada, según le manifestaron para que no sospechasen sus familiares. La mujer comprobó que la pareja tenía dos hijos varones y que no era un matrimonio acomodado como le habían hecho creer por internet. Finalmente la mujer de 22 años dio a luz en el Hospital Universitario de Canarias a una niña el pasado 7 de septiembre.

La Policía indica que de la investigación realizada se logra determinar que la intención de los detenidos era inscribir a la recién nacida en el Registro Civil aportando presuntamente datos falsos sobre su filiación, al asegurar que el hombre era el padre biológico de la niña.

Así mismo la mujer de 22 años aseguraba que durante el tiempo en el que convivió con esta pareja, la mantuvieron retenida y no la dejaban salir del domicilio. Según manifestó, cuando tuvo a la niña decidió que ya no quería entregar a su hija en adopción a este matrimonio y se marchó del domicilio para denunciar los hechos en la Policía Nacional. La menor fue localizada en perfecto estado de salud y cuidados y fue puesta a disposición de los servicios sociales de La Laguna y la Embajada de Colombia en España.