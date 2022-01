El vídeo de una acalorada discusión entre un cazador y dos agentes de la Guardia Civil en Castilla y León ha indignado a numerosos usuarios en las redes sociales.

PACMA ha compartido en la red social Twitter la actitud del hombre, que al ser objeto de un control rutinario de la Guardia Civil estalla contra los agentes y llega a espetarles numerosos insultos.

En el vídeo principal de esta noticia se puede ver el momento en el que el hombre se encara a los agentes: "Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo, a mí no me lleváis al cuartel porque no me sale de los cojones".

Uno de sus acompañantes incluso amenaza al agente: "No te rías, esos galones te los quito". La tensión va en aumento hasta que el cazador se dirige directamente a un guardia civil mientras tratan de sujetarle. "Me cago en tus muertos donde tu quieras", asevera mientras se dirige a otro de los agentes presentes, al que llega a llamar "chupapollas": "Te lo juro por mis hijos que nos tenemos que pegar el mayor palizón de la historia. Vamos a quedar tú o yo".

Algunos usuarios de Twitter han reprimido la actuación del hombre, y han aquejado que los agentes no le detuvieran por amenaza a la autoridad.