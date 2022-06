Surrealista polémica la que ha tenido lugar en un programa de la cadena de televisión catalana TV3. Sucedió durante una entrevista que la portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, concedió a 'Els Matins'. Una colaboradora del programa y otras periodistas en las redes sociales denunciaron que el escote de la representante del gobierno catalán había sido "censurado", algo que ha negado el programa de televisión. Fue pasada la entrevista, y en otro bloque posterior del programa, cuando la periodista Mayka Navarro intervino para "reivindicar el escote" de Plaja.

Según Navarro, el escote de la dirigente fue "censurado durante la entrevista de manera incomprensible", y lanzó un alegato a favor: "Yo también tengo escote, reivindico el de la portavoz, el mío y el de todas las mujeres que salimos en esta televisión". Navarro aprovechó para parafrasear a la cantante Rigoberta Bandini al afirmar que "quizá será acierto aquello que decía de que por qué dan tanto miedo nuestras tetas... pues las tetas de Patrícia Plaja no me dan ningún miedo, al contrario, debe vestir como le dé la gana".

Poco después del arranque de la entrevista, y tras una pequeña pausa para emitir un vídeo de resumen de su año de trayectoria, Plaja apareció de nuevo ante las cámaras con su camiseta mucho más subida que al inicio de la entrevista, ocultando así el escote que antes era más visible. La periodista Anna Punsí, a través de Twitter, se hizo eco también de este detalle, con dos imágenes de distintos momentos de la entrevista.

"El escote de la portavoz del Govern ha sido censurado esta mañana durante una entrevista en Els Matins -ha criticado-. En una pausa de 25 segundos para poner un vídeo le han quitado la americana y le han puesto unas agujas para subirle la camiseta. El rótulo también ha quedado más arriba", denunció la reportera. Ante esta polémica, el propio programa ha querido "aclarar" lo sucedido a través de Twitter: "Durante la entrevista con Plaja hemos resuelto en directo una situación que percibíamos incómoda para la entrevistada, porque ella misma se ajustaba el top".

La realización del programa ha sido la de siempre y no ha habido ningún tipo de censura", ha añadido, junto a imágenes de otros entrevistados con rótulos informativos del programa a la misma altura. Por su parte, Plaja ha lamentado la polémica "retrógrada" en relación a su escote, decisión que "no fue acertada", y ha dejado claro que ella en ningún momento se sintió "incómoda" por su manera de vestir y ha hecho un llamamiento a "no normalizar la presión estética" hacia las mujeres.Plaja ha dejado claro que la blusa que eligió para la entrevista "no le hacía sentir incómoda ni antes ni después" de la entrevista.