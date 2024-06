Con el verano al llegar, el calor empieza a aparecer en muchos puntos de España y, con él, la necesidad de combatirlo.

Sin embargo, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres hogares españoles no se puede permitir enfriar el hogar, una cifra mayor a los que no se pueden permitir calentarlo durante el invierno.

"El ventilador no es suficiente, pero no tenemos otra solución. No puedo con el aire acondicionar, económicamente no podemos ponerlo", explica Zachia, una madre que vive con sus cuatro hijos.

Una situación que Carmela del Moral, de 'Save The Children' califica de "pobreza energética": "La pobreza energética no existe solo en invierno. Va a empeorar la resiliencia al cambio climático".

Según los datos de Cruz Roja, al 63% de las personas que atienden no tienen un buen confort térmico en sus hogares ante la llegada de episodios extremos de temperaturas, como asegura Sara Casas, técnico de Medio Ambiente de Cruz Roja Española: "Los colectivos vulnerables viven en viviendas y barrios peores".

Y es que no solo influye la economía, sino también el tipo de vivienda en el que se viva. Aunque, como explica Carmela del Moral, generalmente las viviendas peor preparadas se encuentran en zonas modestas: "No es solo climatizar con aire acondicionado, también los materiales, como están aislados... encontramos familias más vulnerables en casas peores".

Una situación que se acerca con el calor y que, avisan, impacta en el estado de salud tanto físico, como emocional.