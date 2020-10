El día 1 de noviembre es festivo en España, aunque este año cae en domingo. De este modo, al ser un festivo sustituible (a diferencia de otros como Año Nuevo o la Fiesta Nacional de España), no todas las Comunidades Autónomas lo retrasarán al lunes —las que sí lo harán son la Comunidad de Madrid, ​Asturias, Aragón, Andalucía, Extremadura y ​Castilla y León—. Ahora bien, las regiones que sí celebren la fiesta deberán lidiar con las nuevas restricciones y el toque de queda para paliar los contagios por coronavirus.

En este contexto, encontrar buenos planes para pasar el puente se antoja complicado, pero la realidad es que hay muchas actividades (seguras) para disfrutar del día de Todos los Santos, así como de su fin de semana previo. Películas, series, juegos de mesa virtuales... te explicamos qué hacer para pasar este descanso de la mejor manera posible.

Cómo ver películas con tus amigos en la distancia

En los últimos meses, especialmente los de cuarentena, han ganado popularidad algunas plataformas que permiten ver películas con otras personas de forma muy fiel a la realidad. Un ejemplo de ello es la extensión de Scener.com, que permite a los usuarios conectar sus cuentas de Netflix, Disney+ o Youtube.

Mediante dicha extensión es posible ver la misma película, darle pausa y que a la otra persona también se le detenga la cinta; compartir cámara y micro (se puede elegir si una de ellas, ambas o ninguna) y hasta hablar por un chat al mismo tiempo que se reproduce. Para ello, basta con que ambos usuarios se instalen la extensión e inicien una sesión. Acto seguido, hay que activar la cámara o el micrófono y, por último, compartir el enlace de invitación. Los tres pasos se aprecian en la siguiente imagen:

Otro buen plan es ver algunas de las nuevas series y documentales de AtresPlayer. De 'Veneno', la historia sobre Cristina Ortiz, dirigida por los Javis que se ha convertido en el fenómeno del año, a 'Ellas', un documental que recorre 50 años de la historia de la transexualidad a través del relato propio de cinco mujeres de distintas generaciones. También, con Halloween en mente, los amantes del terror pueden vivir mediante la serie 'Creepshow' la tensión de la mítica historia de Stephen King que revolucionó el cine de miedo de los años 80.

Juegos de mesa 'online'

Si se quiere disfrutar de un buen rato con amigos o familiares, los juegos de mesa son un seguro. No obstante, algunos de ellos pueden ser un problema, ya sea porque requieren jugar más de seis personas o porque las partidas se alargan tanto que podrían quedarse a medias por el toque de queda. Ante ello, una buena solución es jugar a las versiones de esos mismos juegos en su versión digital.

Un clásico de los juegos disponible es el 'Monopoly', que es posible adquirir por 4,49 euros en las tiendas de aplicaciones. Si en cambio se quiere jugar en el ordenador, el precio asciende a los 14,99 euros.

Por el contrario, si no quieres gastar dinero en ninguna aplicación móvil, y aun así buscas disfrutar de algún buen juego en compañía, una de las opciones más populares del momento es el conocido 'Among Us'. Este videojuego entabla una mezcla entre el 'Cluedo' y el clásico juego de cartas de 'El Lobo', donde uno de los jugadores encarna el papel de un asesino y los demás deben adivinar quién es antes de que acabe con todos.

El contexto es una nave espacial donde un máximo de diez tripulantes deben hacer una serie de tareas. Uno de ellos recibirá la etiqueta de 'Impostor', y deberá asesinar de forma sigilosa a sus compañeros. Dicho impostor contará con algunas capacidades para distraer a los tripulantes, pero también deberá lidiar con el riesgo de poder ser visto en cualquier momento. Después, cada concursante deberá dar sus razones para culpar al otro, hecho que aumenta la interactividad.

Por otro lado, existe otra opción más clásica que el 'Among Us' pero menos que el 'Monopoly'. En este caso hablamos del 'Catán', un juego de mesa que también se ha adaptado al ordenador. Su descarga es gratuita y el objetivo es colonizar todo el universo del tablero. Para ello, los concursantes deben saber comprar materiales para construir, negociar con sus amigos y bloquear terrenos.

Junto con eso, cabe recordar que muchos teatros, museos y librerías siguen en activo aún bajo el estado de alarma. Una buena obra, disfrutar de la historia o el arte y la posibilidad de sumergirse en un libro también serán siempre planes de disfrute seguros.