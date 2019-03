El Plan Estratégico contra la Hepatitis C llena de esperanza a unos afectados que no se fían del Gobierno

Con lágrimas en los ojos recibían los enfermos el borrador del Plan contra la Hepatitis C. Un plan que da luz verde a algunas de sus reivindicaciones. Entre ellas, que todos los afectados a partir de F2 reciban tratramientos de última generación como el Sovaldi.

Pero, los afectados desconfían. Aseguran que no hay compromiso económico. "No hay ni compromiso político, ni económico, hemos pedido hasta en tres ocasiones que nos den el presupuesto económico y todavía no hemos obtenido respuesta", afirma el presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, Mario Cortés.

Tampoco hay cifras oficiales de los pacientes que lo recibirían. El Ministerio asegura que el número aumentará, pero que no es momento de dar cifras. Sin embargo, para muchos expertos, concretar el presupuesto y el número de enfermos es fundamental.

Según los afectados, 100.000 personas recibirían el tratamiento. El coste, por tanto, va a ser elevado. El plan necesita un presupuesto específico para transferirlo a cada comunidad autónoma, dependiendo del número de enfermos, conluyen los expertos.

Y en el tejado de las comunidades autónomas está ahora la pelota. Serán ellas las que tendrán que aprobar el plan y comprometerse a aplicarlo. Pero los enfermos recuerdan que no tienen tanto tiempo, la gente se está muriendo, es una urgencia nacional.

No hay tiempo que perder. Según el borrador, antes del verano todos los enfermos en fase 2 deberían tener su tratamiento.