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Plaga de moscas

Una plaga de moscas activa la emergencia por salud pública en Hostalric (Girona)

Los detalles Según informa el Ayuntamiento, los problemas comenzaron hace aproximadamente una semana al detectarse una presencia anormal de esos insectos en diferentes zona de la localidad.

Una plaga de moscas activa la emergencia por salud pública en Hostalric (Girona)
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Una plaga de moscas con origen en unos residuos de una empresa del polígono industrial de Hostalric ha activado la emergencia por salud pública en este municipio de menos de 4.500 habitantes.

Según informa el Ayuntamiento, los problemas comenzaron hace aproximadamente una semana al detectarse una presencia anormal de esos insectos en diferentes zona de la localidad. Los servicios municipales confirmaron finalmente que el origen era esa empresa del polígono y, tras una inspección por parte de la Policía Local, se ha abierto un expediente informativo y sancionador a la compañía.

La medida pretende que se conozcan los detalles de trazabilidad de los palés, así como las medidas adoptadas desde la empresa para solucionar el problema.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha activado la emergencia por salud pública para disponer de más margen de actuación y ha puesto la situación en conocimiento de las autoridades pertinentes, en este caso la Agencia de Salud Pública, el Departamento de Salud, los Mossos d'Esquadra, Protección Civil y la Agencia de Residuos de Cataluña.

El consistorio ha constituido además un comité de seguimiento junto a estas dos últimas instituciones y la compañía responsable para seguir de cerca el caso. Los esfuerzos y trabajos se concentran actualmente en la eliminación del foco para erradicar la reproducción de los insectos, para lo que se han retirado los lotes de residuos infectados y se han instalado más de 150 trampas de feromonas en diferentes puntos del municipio.

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