Un vecino de Casarrubios del Monte, en Toledo, ha perdido un ojo después de que un cazador lo agrediera con su escopeta. La discusión, que fue grabada en vídeo por la víctima, comenzó cuando el vecino y su hijo recriminaron a dos cazadores, también padre e hijo, que estaban cazando en un camino junto a las viviendas fuera del coto de caza.

Ahí se inicia una discusión y un forcejeo. Uno de los cazadores golpea con la culata de su escopeta al hombre y este le avisa: "Me has jodido el ojo. Mira qué me has hecho".

Como queda reflejado en el vídeo, el hombre acaba con el ojo ensangrentado y tras tener que ser intervenido quirúrgicamente y ha acabado perdiendo su ojo izquierdo.

La Guardia civil ha intervenido un total de seis armas de fuego en el domicilio de los cazadores que han sido detenidos por dos delitos de lesiones, uno de ellos grave, y por dos delitos de amenazas con arma de fuego. Ambos se encuentran en libertad con cargos.