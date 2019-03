Piden reactivar la búsqueda de Caroline del Valle, desaparecida hace cuatro años en Sabadell

Caroline del Valle tenía 14 años cuando despareció en las inmediaciones de una discoteca en Sabadell, Barcelona, el 14 de marzo de 2015.

La familia ha pedido que se reabra el caso y se reactive la búsqueda porque, según su madre, la investigación ha sido "nefasta".

"No se hicieron tantas cosas. No se vino a mi casa, no se miro su ordenador, no se miro su ropa, no se miro su agenda, no se hizo nada. Si se pierde un teléfono hacen una investigación mejor que la que se ha hecho con mi hija. Es una niña, no un bolso", asegura.