Muhammad Idul es un joven de 17 años que estaba pescando de noche en Indonesia cuando un pez espada saltó desde el agua y le atravesó el cuello con el pico. Lo hizo con tanta fuerza que el menor cayó al agua desde la barca.

El joven tuvo que nadar hasta la orilla con el animal colgado del cuello y de allí se trasladó al hospital para ser atendido. "Un pez espada saltó repentinamente del agua y me apuñalo en el cuello", aseguró Idul, según informa la BBC.

El menor tardó 90 minutos en llegar al hospital, un viaje que se convirtió en una auténtica pesadilla pues el animal se movía incesantemente tratando de escapar. Muhammad tuvo que sujetarlo con fuerza para que el corte no se desgarrara aún más.

Los médicos tuvieron que cortar el cuerpo del pez y de allí lo trasladaron a otro hospital en la provincia de Makassar, para que pudieran operarle allí. Hasta cinco cirujanos fueron necesarios para extraer la 'espada' del cuello del menor, que logró sobrevivir al ataque.

"Solo necesito ser más cuidadoso la próxima vez. El pez espada no tolera la luz, por eso saltó del agua y me apuñaló", aseguró Idul, que de momento no podrá girar el cuello hacia el lado derecho hasta que se recupere y deberá permanecer varios días en el hospital.