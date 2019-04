Personas en silla de ruedas agradecen a 'El Langui' sus acciones por la accesibilidad en autobuses: "Puedo ser independiente"

Hace tiempo que Leo no podía subir sola en un autobús de la Comunidad de Madrid, pero desde este fin de semana, su silla motorizada, de poco más de 52 kilos, vuelve a tener permiso. "Estoy muy contenta porque ya puedo tener mi vida independiente. Ya puedo ir sola a trabajar, a comprar... a lo que necesite", cuenta Leo.

Y ella no es la única. Todas las personas que utilicen sillas de ruedas de hasta 300 kilos pueden volver a viajar. "Todo el mundo puede viajar en transporte público. Por eso, no entendíamos por qué nosotros no. Tampoco ocupamos tanto y no hacemos daño a nadie", explica Leo.

Ha hecho falta que el actor Juan Manuel Montilla, conocido como "El Langui", parara tres autobuses interurbanos. Quería denunciar así la falta de accesibilidad para sillas como la suya. Porque, aunque todos los autobuses son 100% adaptados, en la práctica, aseguraba, no era así.

"¿Cómo puede haber esta flota sin rampa?", se preguntaba 'El Langui' días atrás. El Consorcio Regional de Transportes se puso manos a la obra y, tras una reunión de hora y media, el problema, aseguran, quedó solucionado.

"Espero que ahora se trabaje. Si no, habrá que seguir parando autobuses", afirma el actor. De momento, esto es una normativa provisional, pero ya se está trabajando para que el reglamento asegure el derecho de todos los viajeros.