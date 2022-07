La red está repleta de ofertas con descuentos y paquetes - con todo incluido - para operarse de cirugía bariátrica en Turquía. "Las cirugías de peso en Turquía cuestan casi un 50% más baratas que en Europa", se puede leer en ellas. Salen por menos de 4.000 euros cuando en España, superan los 16.000. Ofrecen dos noches en hoteles de lujo, tres de hospitalización, transferencia VIP y, aseguran que, en menos de una semana, los pacientes ya están de vuelta a casa. Pero, sin seguimiento, algo imprescindible en estas cirugías porque pueden surgir complicaciones.

Anna de Hollanda, coordinadora del área de Obesidad de la SEEN, explica que estos pacientes se quedan descubiertos del seguimiento posterior, que tiene que ser bastante estrecho. Por su parte, Irene Bretón, presidenta de la Asociación Española de Endocrinología, señala que en este tipo de intervenciones hay complicaciones inmediatas, a largo plazo. "Puede haber fallos en la cicatrización, puede haber hemorragia, anemia y vómitos", añade.

Los médicos advierten de las consecuencias de estas cirugías inseguras y sin calidad, en las que además, no realizan evaluaciones para saber si los pacientes pueden o no someterse a una reducción de estómago. Hollanda insiste en la importancia de seleccionar, pues hay contraindicaciones a la cirugía. "Son cirugías que tienen complejidad realizadas en personas que tienen mayor riesgo porque muchas de ellas tienen diabetes, hipertensión, entre otras complicaciones", asegura Bretón.

Las largas listas de espera que hay en España, entre 1 y 5 años, hace que cada vez más pacientes cojan las maletas y contraten estos paquetes turístico-sanitarios. Se trata de personas con obesidad grave que buscan una salida un poco más rápida, señala Hollanda. Sin embargo, también pacientes a los que aquí no se les opera porque no es necesario. Es decir, personas que buscan cirugía por razones estéticas con grados menores de obesidad, a las que en entornos clínicos más serios no se va a hacer, señala Bretón. Porque aquí los expertos, lo tienen claro. La selección, el control y el seguimiento son imprescindibles... y no hay pack que valga.