Un párroco afirma que hace 30 años "un hombre se emborrachaba "y le pegaba a la mujer, pero no la mataba"

Según aparece en el vídeo de la televisión local por cable TDF, en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, el cura apuntó que en la actualidad "hay más crímenes, hay más violencia, hay más droga, hay más asesinatos, hay más violencia de género, hay más de todo y cosas así".

Cuestiones, según añadió, que uno "no se las explica verdaderamente" y "dice, bueno, si es que hoy somos ya técnicamente más perfectos, tenemos más cultura, tenemos más educación, tenemos más medios sociales... Pues no, ahora cada vez más". "Hace 30 años había mucha más incultura, a lo mejor. Y a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como hoy, ¿eh? Hoy es que la mata, o él a ella o ella a él", declaró.

El propio sacerdote se preguntó "por qué" y respondió que "antes había un sentido moral y hoy no lo hay; antes había unos principios cristianos y antes había unos valores y antes existían los mandamientos", de modo que "una persona tenía una formación cristiana y, aunque se emborrachaba, sabía que había un quinto mandamiento que decía no matarás".

Sin embargo, para el párroco, "hoy, como no se sabe nadie ni qué son los mandamientos ni hay frontera entre el bien y el mal, pues cada uno hace de su capa un sayo" y, por mucha carrera que uno tiene, por muchos estudios que uno tenga, la moral está peor". A su juicio, se debe a que "Cristo ha desaparecido de nuestra sociedad" y "si Jesús desaparece de nuestra sociedad esto será la selva".

"En la selva sabéis lo que pasa, ¿no? Unos animales se matan a otros por la supervivencia; el más fuerte mata al más débil. Pues eso ya casi lo tenemos en nuestra sociedad si se pierden los valores cristianos. Esto se convertirá en una selva", señaló.