Algunos jubilados disfrutan de dos pagas extras al año: la de verano y la de Navidad. Los casi 10 millones de pensionistas esperan con ansia el momento de este ingreso, que tiene lugar en el mes de noviembre y junio. Y más este año en el que han tenido que hacer frente a una pérdida de su poder adquisitivo.

El importe de estas pagas extras es el mismo que el de las pagas ordinarias, ya que el total anual de la pensión se divide en 14 pagas.

Cuándo se cobra la paga extra de las pensiones

Pore regla general, el ingreso de las pagas extras se realiza en la segunda mitad de mes. Sin embargo, la disponibilidad del dinero en la cuenta del pensionista depende de la entidad bancaria que lo reciba, según recoge Europa Press. Sin embargo, lo habitual es que se reciba el importe en la última semana del mes, en torno al día 25 de junio.

Qué pensionistas no cobran la paga extra de verano

A la hora de saber qué pensionistas reciben las pagas extras y quiénes no, es is importante conocer los plazos de los pagos de la pensión.

Según explica la Seguridad Social, algunos pensionistas no reciben los abonos en 14 pagas, sino en 12. Por ello, no implica que quien no reciba la paga extra cobre menos que los que sí lo hacen. Significa que la cantidad anual total de la pensión está repartida de forma distinta.

Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral sí que se abonan en 14 pagas. Así lo recoge la entidad: "Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión".