Los pacientes con implante coclear piden el mantenimiento de sus dispositivos

MUCHAS FAMILIAS NO PUEDEN PERMITIRSE ESE GASTO

Unos 10.500 pacientes con implante coclear en España piden a la Seguridad Social que cubra el mantenimiento de sus dispositivos. Dicen que pueden llegar a costar 150 euros al mes. Muchas familias ahora mismo no pueden permitirse ese gasto y el dilema es terrible porque si no pagan su hijo no oye. Piden también que se financie el implante bilateral, de los dos oídos.