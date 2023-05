En Cádiz, en la parroquia de San José, desde este lunes y hasta el viernes, celebrarán una misa a las 20.00 horas de la tarde, con una petición muy especial, concreta: que llueva y que sea por intervención divina. Serán cinco días de ruegos y oraciones a San José, el titular de la parroquia, para pedir que llueva ante esta grave situación de sequía.

Entre que no llueve y el calor, los vecinos aseguran que "está muy bien que hagan promesas y saquen a los santos": "La gente creemos en esto". Una sequía que sufren en Cádiz, sobre todos sus campos, con su peor campaña del siglo XXI. "Esperemos que tener suerte, ¿no? Porque esto no es bueno", dice una vecina. "Es muy necesario porque no tenemos agua y está la cosa mala", añade otra.

Aunque algunos vecinos, dicen, llevan rezando ya tiempo... y este han ido por casualidad a misa. "Dicen que la oración es poderosa, ¿no? Pues bueno, a ver si es verdad", confía una vecina. "De hecho yo pido, no necesito venir aquí a pedir, porque sé el problema que tenemos tan gordo y tan grave", señala otra.

Esta parroquia es de las primeras de Andalucía en tomar la iniciativa, aunque también lo han hecho este lunes en Jaén. 'El Abuelo', o popularmente conocido como 'El Señor de Lluvia', ha salido esta tarde a procesionar. La última vez que tuvieron que hacerlo fue hace 74 años. Y este lunes se ha repetido la imagen. Esperan recuperar cuanto antes la fertilidad de sus campos y, por eso, lanzan sus ruegos al cielo y no pierden ni la esperanza ni la fe.