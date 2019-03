La oposición acusa a Botella de incumplir la normativa de aforo en Vistalegre

Las primeras palabras de su discurso navideño fueron para las víctimas del Madrid Arena: "Como madre quiero trasladar mi sentimiento de cercanía y solidaridad en unos días especialmente tristes para sus familiares y amigos". Y se comprometió una vez más: "Como alcaldesa quiero reiterarles mi compromiso para seguir trabajando sin descanso para que su pérdida no haya sido en vano y para que su memoria nos ayude a evitar que una tragedia semejante vuelva a suceder".

Pero el pasado viernes volvió a superarse el aforo en un concierto, autorizado por el Ayuntamiento de Madrid. Entraron 3.000 personas más de las permitidas. En una petición que hace la empresa que gestiona el Palacio de Vistalegre al Ayuntamiento, a través de la junta de Distrito de Carabanchel indican un aforo estimado de 10.500 personas. Pero en el plan de seguridad queda claro que cuando el escenario se sitúe en el ruedo, el aforo se reducirá hasta las 7.625 personas.

Para la oposición es un nuevo incumplimiento de la ley, y abogan por hacer públicos los aforos de todos los recintos. Aunque desde el Ayuntamiento dicen que no han incumplido la normativa porque el nuevo plan de autoprotección aún no había entrado en vigor. Un plan que lleva tramitando el Ayuntamiento más de medio año y en el que los bomberos han detectado una serie de deficiencias, que a fecha del concierto de 'Maldita Nerea' aún no habían sido subsanadas como recoge el director general de emergencias, Alfonso del Álamo.