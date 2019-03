Once familias 'okupan' un edificio de lujo en el centro de Madrid a la espera de un alquiler social

MARÍA JOSÉ SUPERÓ UN CÁNCER DE PECHO RECIENTEMENTE

Son pisos de lujo, en el centro de Madrid, y llevan vacíos tres años. Once familias sin recursos decidieron ocupar un edificio de lujo vacío en el centro de Madrid apoyados por la plataforma Stop Desahucios. Aseguran que su intención no es vivir allí pero no piensan moverse hasta que les garanticen una vivienda de alquiler social.