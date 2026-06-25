La ola de tormentas deja ocho incendios en la comarca leonesa de El Bierzo

Imagen que ha compartido el Presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo de los incendios que afectan la zona.

Los detalles La acumulación de rayos y las altas temperaturas han convertido la noche en una de las más intensas del inicio del verano y la campaña forestal en la comarca berciana.

La tormenta que azotó la comarca leonesa de El Bierzo ha dejado ocho incendios forestales, presuntamente causados por rayos, con varios alcanzando un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Esto ha requerido un amplio despliegue de extinción. En Cobrana (Congosto), el fuego amenazó un complejo hotelero, mientras que en Sotelo (Trabadelo) y Ransinde (Vega de Valcarce) los incendios siguen bajo vigilancia. En San Vicente de Arganza y Vega de Espinareda, aunque el fuego sigue activo, ya no amenaza poblaciones. Otros focos menores se registraron en Villafranca del Bierzo, entre otros, complicando la labor de los equipos de extinción. La situación sigue siendo monitoreada ante posibles rebrotes.

La tormenta que descargó durante la tarde y noche de ayer sobre la comarca leonesa de El Bierzo ha dejado una complicada situación forestal, con ocho incendios causados por la caída de rayos, según los primeros indicios, y varios con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, lo que ha obligado a desplegar un importante operativo de extinción en distintos puntos de la comarca.

Entre los fuegos que más preocupan está el declarado en Cobrana (Congosto), donde las llamas llegaron a poner en riesgo un complejo hotelero de la zona, obligando a centrar buena parte de los esfuerzos en la protección de instalaciones y edificaciones próximas. También permanecen en nivel 1 los incendios de Sotelo (Trabadelo) y Ransinde (Vega de Valcarce), que continúan siendo vigilados de cerca por los servicios de extinción.

A estos se suma el incendio que afecta al entorno de San Vicente de Arganza y Vega de Espinareda (León), una zona que ya había registrado problemas en jornadas anteriores y donde, aunque el fuego sigue activo, los expertos que están actuando en el terreno apuntan a que ya no supone una amenaza directa para núcleos de población.

La actividad tormentosa también provocó otros focos de menor gravedad, clasificados en nivel 0, localizados en Villafranca del Bierzo, Valtuille de Abajo, Peranzanes, Molinaseca y Burbia. Todos ellos han requerido la intervención de medios terrestres para evitar su propagación en una jornada especialmente complicada por la simultaneidad de los incendios.

La acumulación de rayos y las altas temperaturas han convertido la noche en una de las más intensas del inicio del verano y la campaña forestal en la comarca berciana. Los equipos de extinción han trabajado de forma coordinada en varios frentes para contener unas llamas que han obligado a repartir recursos por buena parte del territorio berciano.

La evolución de los distintos incendios marcará las próximas horas, mientras los servicios de emergencias mantienen una vigilancia constante ante el riesgo de nuevas reproducciones o de la aparición de más focos asociados a la tormenta.

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