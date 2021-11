Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por una agresión homófoba denunciada en el barrio de Clot de Barcelona el pasado sábado, donde varios jóvenes se abalanzaron sobre la víctima y la golpearon al grito de "maricón".

La propia víctima, un joven del barrio, ha denunciado que todo comenzó cuando estaba con sus amigos hablando y tomando una cerveza en una fiesta organizada en ese barrio barcelonés. "Entonces llegaron dos chicos -puede ser que menos, con ropa discreta y negra- y me pidieron si podían tomar un trago de mi cerveza", ha explicado.

El joven decidió seguir andando para hacer ver "que eso no había pasado", pero cuando detectó que volvían "directamente" les ofreció la cerveza para que "se callaran" y le "dejaran en paz". "No les sirve, soy su objetivo de la noche, de esta 'manada' que rondaba por Clot. Y así, de repente, dos o tres se me tiran encima intentando tirarme al suelo", ha explicado.

El joven consiguió zafarse de los agresores, pero minutos después volvieron a la carga: "Esta manada volvió, me persiguió y me pegó. Violencia por violencia". La víctima relata que a partir de ese momento tiene la "memoria difusa": "Veo a mis amigos llorar, chillar. Intentan separarlos de mi. Hay dos que están decididos a atraparme y hacerme mucho daño".

"Uno me tira por las gradas del recinto. Por suerte mantengo el equilibrio y no me abro la cabeza. Mis amigas me dicen que utilizaron la palabra maricón. Está claro que estas personas buscaban objetivos claros, de todo mi grupo yo fui su fijación y, seguramente, después de nosotros encontrar protección, marcharían a buscar a otra víctima", ha denunciado.

El Observatori Contra l'Homofòbia ya ha denunciado públicamente esta agresión y la víctima ya ha interpuesto una denuncia. El joven no ha sufrido heridas graves, sólo algunas contusiones y sus gafas rotas como consecuencia de los golpes.