Pregunta: ¿Cómo surgió 'NOpink NOblue'?

Pía: Todo nace al escuchar y observar a mi hija. Cuando empezó a dibujarse descubrimos que siempre lo hacía con el pelo largo y con vestidos. En los juegos siempre se identificaba con personajes femeninos y sus amistades siempre eran del sexo con el que se identificaba (solo niñas). NONO, que era como yo le llamaba cariñosamente de bebé, era una niña. Nosotres siempre la hemos educado en un mundo en el que ni los juguetes ni la ropa ni los colores tienen que tener un género establecido. Ella siempre se ha sentido libre de ponerse o jugar con lo que ha querido. Junto con las preferencias que iba teniendo mi hija, fui buscando tiendas de ropa sin estereotipos y no encontraba, "ropa unisex"... era muy difícil encontrar y me pareció que la sociedad tenia que cambiar. Yo pensaba, como mi hija habrá muchas mas familias que necesitan vestir a sus criaturas de manera libre sin tener que clasificar o etiquetar en azul o rosa... La solución: una tienda de ropa infantil sin estereotipos. Vivimos en un mundo donde hay un marcado pasillo azul más sobrio frente a otro rosa lleno de unicornios y arcoíris. Yo quise crear prendas llenas de colorido y formas para todas las personas.

Pregunta: Sin duda la idea era muy buena, pero ¿cómo la pone en marcha alguien que no tiene nada que ver con el mundo de la moda?

Pía: Fue muy complicado. Para empezar no tenía ni idea de cómo crear una empresa, ni la identidad de marca y tampoco sabía coser. Así que me tuve que poner a estudiar y hablar con unos y con otros. La idea de la marca en realidad fue lo más fácil. Quería que apareciera NONO y dejar claro que no queríamos estereotipos. Y el logo lo creó mi propia hija. Es uno de sus autorretratos, tengo miles pero éste es el que más me gusta. Es, sin duda, un grito a la diversidad, a una sociedad que tiene que escuchar a lxs peques. En los estampados también tiene mucho que ver Helena, muchos están creados por ella y algunos por mi.