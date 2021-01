El anticiclón que ha seguido a la borrasca Filomena está dejando unas temperaturas mínimas con muy pocos precedentes. Y esta noche ha sido muestra de ello: en La Vaquesilla (Guadalajara) se han registrado -33,6 grados, según el medidor Meteocheca. Se trata de la temperatura más baja de España durante esta madrugada, a la que sigue la registrada en Monteaguado del Castillo, en Teruel, donde los termómetros han marcado -28,3 grados, de acuerdo con las estaciones meteorológicas del Ibérico Sur.

Asimismo, otras fuentes como la Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología) o meteoclimatic han presentado temperaturas especialmente bajas en otras partes de España. En Babia, León, se habrían registrado -24,5º de mínima, mientras que en Castellfabib, en Valencia, habría bajado hasta los 19,9 grados bajo cero. Ambas serían las más bajas de sus respectivas comunidades, como puedes comprobar en la siguiente tabla:

Junto con eso, de acuerdo con Zubiaurre, las temperaturas más bajas registradas por la Aemet se han producido en Teruel, Albacete, Salamanca, Cuenca y Ávila: todas ellas, con mínimas bajo cero.

Toledo y Teruel, récord de temperaturas en más de 30 años

Toledo y sus -13, 2º C de esta mañana han batido un récord histórico. Según explica Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta, hacía 39 años que los termómetros no marcaban temperaturas tan gélidas en esta provincia. Asimismo, hacía casi 16 años que no se registraba ningún otro récord: hay que remontarse al año 2005 para encontrar valores parecidos. Aun así, los expertos indican que la confirmación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sigue a la espera.

También en Teruel se han batido los registros. La última vez que se alcanzaron temperaturas mínimas tan bajas fue en 2001 (19ºC), mientras que, en esta ocasión, los termómetros han marcado -21ºC. Además, esta noche ha sido la más fría en 35 años.