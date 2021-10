La Policía de Florida ha detenido a Veondre Avery, de 22 años, acusado de homicidio negligente por dejar un arma cargada en la mochila del colegio de su hijo de dos años, quien disparó a su madre durante una reunión del trabajo por Zoom causándole la muerte, según informó la Policía de Altamonte Springs, Florida.

Los investigadores han señalado que el menor encontró la pistola en su mochila de 'La patrulla canina' y disparó en la cabeza a su madre, Shamaya Lynn. En ese momento, una compañera del trabajo de la mujer que también estaba en la videollamada por Zoom llamó a Emergencias alertando de que había escuchado un disparo y que, acto seguido, había visto a Lynn desplomarse en el suelo.

Sin embargo, no sabía la dirección de la mujer, por lo que no fue hasta la llegada de Veondre Avery al domicilio cuando este llamó al '911' rogando que los equipos médicos se dieran prisa en socorrer a su pareja. "Acabo de llegar a la casa y al entrar en la habitación he visto a mi novia en el suelo. Hay sangre en todas partes", dijo Avery a Emergencias, según han informado fuentes de la investigación.

A su llegada al domicilio de la víctima, los agentes encontraron al hombre intentando reanimar a su pareja que, según la oficina del fiscal estatal, había recibido un disparo en la cabeza. Sin embargo, los equipos de Emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de Shamaya Lynn.

En ese momento, se inició una investigación policial de la que se concluyó que Veondre Avery había dejado una pistola cargada en la mochila de su hijo. Así, el menor cogió el arma y disparó a su madre en la cabeza, tal y como explica 'BBC'. Por este motivo, la Policía de Altamonte Springs, Florida, detuvo al joven de 22 años acusándolo de homicidio negligente. "Aunque no fuera algo que quisiera hacer, tiene que pagar las consecuencias", afirmó uno de los agentes que participó en la detención.

Por su parte, los dos hijos de Shamaya Lynn y Veondre Avery están bajo el cuidado de unos familiares.