Una pierna rota y algunos rasguños. Son las lesiones que ha sufrido el pequeño Izan de solo tres años, que cayó por una alcantarilla sin rejilla de más de seis metros de profundidad el pasado lunes por la noche en el distrito madrileño de Usera.

Su madre, Rosi, ha explicado a laSexta que todo sucedió cuando acababan de salir de hacer la compra en un supermercado: mientras estaban cargando las bolsas en el maletero del coche el pequeño se cayó por el oscuro agujero.

"Izan lloraba por una bolsa de chuches. Se la di y ya me despisté. Entonces se cayó y yo escuché el ruido", recuerda la mujer, que se puso a gritar: "Me puse a llorar, sin saber qué hacer, pedí ayuda, salieron todos hasta que vino mi padre".

Fue el abuelo del pequeño el que abrió la tapa del conducto principal y bajó hasta abajo para sacarlo mientras el niño gritaba. "Abuelito, sácame de aquí que esto está muy oscuro", decía.

"Mi padre se quitó el bolso y se metió de una para bajo sin pensárselo a por su nieto, había seis metros y no se le escuchaba de los llantos míos y de todos. Tardó cuatro minutos en sacarlo, le di un abrazo y la ambulancia se encargó de ponerle todas sus cosas", recuerda Rosi.

Afortunadamente Izan solo ha sufrido la fractura de una pierna, pero su madre asegura que pensó lo peor: "Le doy muchas gracias a dios. Me lo ha devuelto otra vez dios, que todo sea esto. Yo ya pensé que no existía mi hijo. Yo ya creía que iba para el Manzanares. Pensé en lo de Julen, me pensé todo lo peor".

Ahora la alcantarilla ya tiene su rejilla reglamentaria, pero ha tenido que pasar este accidente para que la pusieran. El padre, Erik Muñoz, asegura que "hace un mes asfaltaron" toda la zona "y no pusieron rejilla ni nada", un peligro ya que "cualquier persona podía caerse ahí": "Vamos a denunciar al Ayuntamiento. Mi hijo está vivo gracias a dios. Si esto estuviese puesto, mi hijo estaría corriendo con todos".

Ahora Izan sufre "pesadillas" y "se levanta todas la noches" llorando y diciendo "agujero, ayuda, abuelo". Su padre asegura que tampoco puede descansar y que sufre insomnio. Por delante le esperan tres meses de recuperación y tras ese tiempo los médicos valorarán si tiene que operarse de la pierna.