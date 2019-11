Rhythm Pacheco, una niña estudiante de cuarto curso en Utah, Estados Unidos, se ha negado a responder a un problema de matemáticas por considerarlo "ofensivo" para las mujeres: "¡Qué! ¡Esto es ofensivo! Lo siento, no escribiré esto, es grosero", señalaba la pequeña a lápiz debajo del problema.

En el ejercicio se solicitaba a los alumnos que compararan el peso de dos niñas, algo que Rhythm no toleró: "No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm", apostilló después en una nota.

El enunciado decía: "La tabla de la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesa Isabel que la estudiante más ligera?".

La madre de la pequeña ha compartido en su cuenta de Facebook la historia, en la que ha mostrado su apoyo a su hija. Además, la madre ha explicado, según el medio 'Fox', que la maestra de matemáticas de Rhythm en la Escuela Primaria Grant en Murray, Utah, la entendió y no puso problemas a su negativa.

Eureka Math, el programa responsable de la formulación de la pregunta ha asegurado que tendrá en cuenta la opinión de la pequeña, aunque ha incidido en que nunca antes habían recibido este tipo de comentarios.