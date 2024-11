La catástrofe provocada por la DANA en Valencia ha generado un gran debate sobre si las alertas por las precipitaciones esperadas y el riesgo de inundación llegó a tiempo. La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez, asegura que llegaron demasiado tarde.

"La alerta llegó tarde, tendría que haber llegado el día anterior, pero el principio de prevención obliga a que, si hay probabilidades de lluvias intensísimas en zonas inundable, hay que aplicarla el día anterior a la población para que cambie sus planes", explica.

Además, recalca que, aunque no percibamos el riesgo porque en un momento dado no llueva, hay que hacer caso siempre a las advertencias de la AEMET: "El problema es que puedes hacer la ida pero no la vuelta. Hay que entender que una alerta es para todo un día, y aunque no esté diluviando, puedo coger el coche, ir a un centro comercial y empezar a diluviar". "Por eso una alerta roja tiene que ir acompañada de unos protocolos muy claros", añade.

La importancia de conocer los riesgos

En las próximas horas hay previsión de fuertes lluvias en las Islas Baleares. Por eso, Nieves Sánchez advierte de la importancia de conocer los peligros a los que nos exponemos si vivimos en una de estas zonas.

"En España la gente no sabe qué riesgos tiene. Si vives en una zona inundable, tendrás que preocuparte para irte al piso de arriba o no estar en esa vivienda. Tenemos que ser conscientes de en qué nivel de riesgo estamos. Si uno piensa que no le va a ocurrir es porque desconoce los riesgos que tiene", concluye.