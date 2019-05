Niega una ayuda a una niña con cáncer porque tiene dos madres: "Iba a donar, pero he visto que son lesbianas"

Callie tiene 18 meses y sufre cáncer. La pequeña necesita, por el momento, tratamiento de quimioterapia y radiación, y sus madres, Tiffany Shaffer y Albree Shaffer, iniciaron una colecta para recaudar fondos y poder pagar así su tratamiento, tal y como recoge 'NBC news'.

Albree asegura en la publicación que comparten en GoFoundMe, en la que detalla su historia, que ha tenido que dejar sus trabajos para poder dedicarse enteramente a su hija y que es posible que tengan que mudarse de su casa de Cincinnati, en Estados Unidos, por el coste del alquiler. Ahora, solo una de la pareja trabaja y lleva el dinero a casa, además de encargarse de cuidar a su otro hijo, que está diagnosticado con un trastorno del espectro autista.

Muchos han sido los que han colaborado y han mostrado su apoyo a la familia, sin embargo, una mujer decidió enviarles un mensaje explicando el homófobo motivo por el que no colaboraría con la pequeña.

"Iba a donar 7.600 dólares pero he visto que sus madres son lesbianas. Por ello, he elegido donar a St. Jude. Lo siento, aún así oraré por ella, pero tal vez esta es la forma que tiene dios de llamarles la atención para decirles que ella necesita una madre y un padre, y no dos mamás", escribía la mujer.

Las madres de la pequeña aseguran que se quedaron muy sorprendidas y disgustadas tras leer el mensaje, aunque decidieron no responder al ataque. "No me podía creer que nos había buscado para decirnos eso directamente. Simplemente podría no haber donado y haber ignorado la página", explica Albree a NBC news.