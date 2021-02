A Tomasa, una vecina de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, se le ha quitado el sueño y vive muy preocupada. La culpa la tienen dos facturas de agua por valor de 12.000 euros.

La mujer, que vive sola, ha explicado entre lágrimas a Antena 3 que recibió una factura de agua de 9.000 euros y, posteriormente, otra de 3.000 euros. El Canal de Isabel II -empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid- señala que Tomasa ha consumido un total de seis millones de litros de agua en cuatro meses.

Un gasto inexplicable que no podría haber consumido ni aunque hubiese dejado todos los grifos de casa abiertos durante varios días seguidos. Otro ejemplo más gráfico: el consumo sería equivalente a llenar tres piscinas olímpicas. "Es un disparate, me he cargado todos los embalses de Madrid", asegura.

Tomasa ya ha presentado una reclamación ante Consumo y ante el Canal de Isabel II, que envió a un inspector para revisar el contador. Ahora vive con miedo a que le puedan cortar el suministro por haber devuelto las facturas.

laSexta se ha puesto en contacto con el Canal de Isabel II para conocer cuál es la situación de esta incidencia y todavía no ha recibido respuesta por parte de la empresa pública.