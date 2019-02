Una mujer, indemnizada con 60.000 euros por tardar ocho años en diagnosticarle un tumor cerebral

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha condenado al Servicio Murciano de Salud (SMS) y a la compañía de seguros Mapfre a indemnizar a una paciente con 60.000 euros por haber tardado los servicios médicos ocho años para diagnosticarle el tumor cerebral que padecía.

La sentencia señala que ese retraso supuso una pérdida de oportunidad para la enferma, que debe ser indemnizada por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración al considerar acreditada la relación de causalidad entre el daño por el que se reclamó y el funcionamiento de los servicios públicos.

No obstante, la Sala no atiende la solicitud hecha por la depresión que la reclamante asegura que padece "porque no consta tratamiento psiquiátrico o psicológico posterior al diagnóstico o a la intervención".

La sentencia concluye que "lo cierto es que la demandante fue intervenida porque ya no había otra opción, habida cuenta de las lesiones que el tumor le estaba causando y que empezó a dar sintomatología en 2014; si se hubiera conocido y vigilado con anterioridad, es posible que todas o algunas de las secuelas no se hubieran producido".