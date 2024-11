Según las primeras investigaciones

La muerte violenta de una pareja en Pantoja (Toledo) no sería un caso de violencia machista

La Guardia Civil ha señalado que, aunque no parece que se trate de un caso de violencia machista, no se podrá determinar de forma concluyente cómo se han producido los hechos hasta que no se tengan los resultados de la autopsia.