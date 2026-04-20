Muere un policía nacional en Guadalajara por un disparo accidental de su arma

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Los detalles José Pablo Sabrido, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, asegura que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna".

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un agente de la Policía Nacional en Guadalajara debido a un disparo accidental de su propia arma. Durante una rueda de prensa en Toledo, Sabrido explicó que el agente pertenecía al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y estaba en una misión especial en otras dependencias. El delegado detalló que el disparo ocurrió cuando la pistola del agente se accionó accidentalmente en su pierna, insistiendo en que el trágico incidente fue un accidente.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un agente de la Policía Nacional este fin de semana en Guadalajara, tras sufrir un disparo accidental de su arma.

Sabrido ha explicado este lunes en una rueda de prensa en Toledo, preguntado por la noticia que publica 'El Mundo', que se trata de un agente que había pertenecido al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y estaba "en una misión especial en otras dependencias".

El delegado ha apuntado que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna", y ha insistido en que se ha tratado de un accidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.