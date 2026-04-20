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Un disparo accidental

Muere un policía nacional en Guadalajara por un disparo accidental de su arma

Los detalles José Pablo Sabrido, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, asegura que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna".

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press
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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un agente de la Policía Nacional este fin de semana en Guadalajara, tras sufrir un disparo accidental de su arma.

Sabrido ha explicado este lunes en una rueda de prensa en Toledo, preguntado por la noticia que publica 'El Mundo', que se trata de un agente que había pertenecido al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y estaba "en una misión especial en otras dependencias".

El delegado ha apuntado que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna", y ha insistido en que se ha tratado de un accidente.

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