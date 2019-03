Los Mossos detienen a una mujer acusada de ahogar en la bañera a sus dos hijos

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, la arrestada, de nacionalidad boliviana y 35 años, habría cometido el crimen en su domicilio del barrio del Carmel, en el distrito de Horta-Guinardó.

Los menores son un niño de ocho años y una niña de once, y han sido encontrados ahogados en la bañera por unos vecinos del bloque que han sido alertados por el marido; el levantamiento de los cadáveres se produjo a las 22.45 horas del domingo.

Según fuentes de la investigación, había denuncias previas por malos tratos del hombre a la mujer, que llevaban unos cinco años viviendo en el barrio, en los bajos del número 1 de la plaza Pastrana, donde ha ocurrido el crimen.

"Pasaba con la moto y he visto a una pareja discutiendo, él me ha dicho que su mujer había matado a los niños, al principio no me creía lo que me decía, pero unos vecinos del bloque han ido a mirar y lo han confirmado", ha explicado Juan Luis Ferrer, vecino del barrio.

Otra vecina ha explicado que en ese momento la mujer "estaba ida" y su marido aseguraba que ella se quería suicidar y trataba de evitarlo.

Los Mossos investigan la implicación del padre, que ha acudido al piso tras el aviso de su mujer y que según los primeros indicios no tendría relación directa con el crimen.