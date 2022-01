El hombre entra rápidamente en un supermercado de Mataró, se oculta con una capucha y lleva en la mano derecha un cuchillo. Busca al dependiente y lo acorrala mientras le obliga a abrir una de las cajas registradoras.

El vídeo de la cámara de seguridad lo muestra claramente. Después se mueven a otra, pero en ese momento entra otro cliente, que los mira durante unos segundos e intuye que algo raro pasa.

Sin pensárselo y con una maniobra rapidísima se abalanza sobre el atracador, le rodea por el cuello con sus manos y consigue inmovilizar en el suelo al ladrón, que intenta sin suerte zafarse. Se trata de un Mosso fuera de servicio. Le arrebata el cuchillo y le indica al dependiente que llame a la Policía, mientras él sigue inmovilizándolo durante unos minutos hasta que llegan los agentes.

Así relata lo ocurrido la víctima, Manel, el cajero del supermercado: "Estaba de espaldas. De repente alguien me coge del cuello y, justo cuando me voy a girar, pues me encuentro un cuchillo apuntándome en la parte de las costillas".

El delincuente, de 47 años, ha ingresado en prisión.