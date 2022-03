Nevenka Fernández se convirtió en la pionera del movimiento 'Me too en España tras presentar su dimisión como concejala de Ponferrada y denunciar al alcalde Isamel Álvarez por acoso sexual. Fue en ese preciso instante cuando comenzó su calvario.

"Isamel Álvarez es el retrato perfecto, inquietante y salvaje de un depredador", describe en este debate Ana Pastor. Unas palabras que hacen reaccionar a Mercedes Milá: "Tengo que hacer grandes esfuerzos para no alterarme con este tema. Me gustaría ser como Manuela Carmena que, como buena juez, se fija en lo que hay que fijarse". La periodista también asegura que "no soporta a esos hombres": "Todas las mujeres entendemos a Nevenka por mucho que luego haya muchas mujeres o algunas que, solamente no la entienden, sino que la agredan. Me gustaría haberlas visto en unas circunstancias parecidas".

Cabe recordar que, a pesar de que la concejala ganara el juicio contra su acosador, se vio obligada a abandonar España porque parte de la opinión pública no la apoyaba. De hecho, "la reacción de la calle no es precisamente de apoyo a la víctima sino de apoyo al acosador. Es sorprendente", denuncia Ana Pastor. Puedes ver la reflexión de Mercedes Milá y el debate que se establece a continuación, en el vídeo principal de la noticia.