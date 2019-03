Montes Neiro: "La primera vez era culpable, pero en esta ocasión soy inocente"

Miguel Montes Neiro ha quedado en libertad con cargos, presuntamente por colaborar con una banda de atracadores que se llevó joyas por valor de 4,7 millones de euros de una joyería de Puerto Banús, en Málaga. En sus primeras declaraciones ha aseguardo que "la primera vez era culpable, pero en esta ocasión soy inocente".

El preso más antiguo de España lleva un año en libertad, tras el indulto que se le concedió después de pasar treinta años en la cárcel sin haber cometido ningún delito de sangre.

Montes Neiro niega haber colaborado en el atraco que se produjo el 18 de noviembre. El preso más antiguo de nuestro país manifestó después de recibir la libertad con cargos que "si algún amigo mío me viene a pedir ayuda, jamás se la voy a negar. Pero nunca me he lucrado del robo, ni quiero saber nada del robo, ni yo he robado ni jamás voy a robar".

En los registros, la policía ha recuperado más de 500 piezas, valoradas en más de 3 millones de euros, además de varias armas.