Metro Madrid dice adiós al billete de papel y pone en marcha la tarjeta Multi: así funciona el nuevo sistema de transporte

Es la primera visita a Madrid de Andrés y Evangeline, justo en el día en que se pone en marcha la tarjeta Multi. "No tengo ni idea, es complicadísimo", ha señalado Andrés. Tras varios intentos, por fin han conseguido sacar los billetes. En el metro de Madrid han dicho adiós al billete de papel y había mucho que explicar. "A mí me parece un lío bárbaro", ha señalado una viajera.

2.50 euros cuesta la tarjeta recargable más 1.50 euros del billete sencillo. En total. El precio es uno de los más baratos de Europa, sí, pero los usuarios se quejan porque en países como París o Londres, donde tienen una tarjeta similar, si no la vas a usar más, te devuelven lo que te ha costado. En Madrid no.

"Qué lo devuelvan porque yo ahora no se si volveré", ha señalado un viajero. "Me resisto a comprarme la tarjeta porque no voy a volver a coger el metro", ha señalado una chica. Tampoco convence el hecho de que, por el momento, haya algunos tipos de billetes incompatibles."Tengo que tener dos multi tarjetas. Una para tener el abono combinado y otra el metro Madrid", ha señalado una residente en la capital.

"Todavía se está en la primera fase y a medida que se vayan pasando de fases se podrán hacer más combinaciones", ha señalado Sara Garrido, trabajadora del Consorcio de Transporte. Y aunque se van a ahorrar 27 toneladas de papel y 1.8 millones de euros al año no se va a notar en el bolsillo del usuario.