Los audios y los mensajes de los cinco hombres condenados por violar en grupo a al menos dos mujeres con el mismo 'modus operandi' en un piso de Castelldefels han sido clave para decretar sobre ellos la prisión provisional. Los Mossos comenzaron a investigarles tras la denuncia de dos mujeres que, tras quedar con uno de ellos a través de apps de citas, acabaron sufriendo violaciones.

En el primer caso, al menos cuatro de ellos penetraron a la víctima vaginal y analmente turnándose, y la obligaron a realizarles una felación mientras la mujer se encontraba en evidente estado de embriaguez y aún así manifestaba su negativa. A pesar de pedirles que dejaran de hacerlo, "los investigados le hicieron caso omiso y jaleaban 'si tú puedes, eres una campeona'", según ha expuesto la jueza en el auto. La otra víctima, al igual que la primera, acudió al domicilio bajo el pretexto de una presunta fiesta. Allí, tras beber alcohol y jugar a videojuegos, acabó yéndose a la habitación con uno de los condenados, y otro entró en el dormitorio y la obligó a realizarle una felación.

Los hombres, de entre 30 y 40 años, se jactaron de sus hazañas a través de un grupo de WhatsApp que fue intervenido por los investigadores. En él, se puede leer mensajes como "desde cuando una tía es solo para uno" o "la chica va muy borracha, se aproxima trío". Mensajes que han sido claves para la decisión de la jueza, tal y como se expone en el auto.

Otro de los condenados expone su difusa idea de violación: "Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación seria ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente".

E incluso se puede leer cómo reconocen que la mujer se encontraba indispuesta de manifestar cualquier tipo de intención sexual por su estado de embriaguez: "La pava iba súper borrachísima que hubo un momento, tío, que flipé... justo antes de llegar al dormitorio la pava se cayó al suelo, tío, que recuerdo que la tuve que ayudar a levantarse y todo".

Además, los investigadores recabaron audios del teléfono de uno uno de los condenados en el que se llega a reír de la situación: "Recuerdo que al día siguiente dijo el D -expone entre risas- a la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI". El juzgado de primera instancia de Gavà ha decretado prisión provisional para los cinco hombres, a los que acusa de cinco delitos de agresión sexual y tres de abusos sexuales.